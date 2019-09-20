Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen, 174 kök Hint keneviri ve 10 kilo 120 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin tespitine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Y.K. ve D.K'nin, Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Jandarma ekipleri, Y.K. ve D.K'nin, yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği alanda ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 174 kök Hint keneviri, 10 kilo 120 gram kubar esrar, hassas terazi, öğütücü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 90 fişek, kuru sıkı tabanca ve buna ait 138 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler D.K. ve Y.K, gözaltına alındı.

