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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.C.S, A.G, C.E.A, H.Ç, M.A. ve Y.T'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik kannabinoid ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.C.S. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edildi.

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Bursa uyuşturucu operasyonu

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