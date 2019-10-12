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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

İl genelinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.K, S.B, Y.H, Z.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 410 gram sentetik kannabinoid, 450 gram metamfetamin, 164 adet sentetik uyuşturucu, çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca, hassas terazi, nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gözaltı uyuşturucu operasyonu

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