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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y. ve E.Y'nin, Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi Yeşilbaş mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde kubar esrarı toprağa gömdükleri ve zaman zaman buradan alarak sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda H.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.

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Bursa uyuşturucu

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