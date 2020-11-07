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Bursa’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Amirliği’nin ortaklaşa yaptığı operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Amirliği’nin ortaklaşa yaptığı operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince alkollü bir restaurant civarında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilmesi üzerine bahse konu adres takibe alındı.
Bu noktaya gelen şüpheli araç durduruldu. Otomobilde bulunan R.T. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde 20 çıkı halinde toplam 25 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Ayrıca R.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 mermi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde satışından elde edilen 900 liraya el koyuldu. Gözaltına alınan iki şahıstan Ş.K ifadesinin ardından serbest bırakılırken R.T ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

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