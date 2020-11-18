Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otomobilde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda satışa hazır metamfetamin maddesinin Bursa’ya getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde 01 plakalı bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde zula diye tabir edilen farklı bölgelere gizlenmiş 1’ er kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde toplam 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. ve M.S. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

