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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı.

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan 2 kişiyi farklı adreslerde gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, il genelinde 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 240 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, bir adet ruhsatsız silah ve 25 bin 690 TL para ele geçirildi. G.N. ve S.K. operasyon kapsamında tutuklandı. K.K., M.K., Ö.K., K.Ö., R.D., U.A., S.T. ve B.E. adliyeye sevk edildi.

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