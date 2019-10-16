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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 1 kilo 300 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram bonzai, 1 hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 7 bin 550 lira ile bir miktar döviz, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 kişiden 9'u hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. E.S. E.T., İ.K. ve Ö.K. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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