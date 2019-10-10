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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 61 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheliden 12'si 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılıp salıverilirken, H.K., R.B. ve S.D. isimli şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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