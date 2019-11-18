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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 7 adrese yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 7 adrese yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 17 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 15 şahıstan 7’si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adlî işlem yapılırken, Ü.M., S.P., A.B.M., M.E., H.B., O.G., ve C.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. E.M. isimli şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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