Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan aranan 17 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları suçlamasıyla aranan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 315 gram esrar, 190 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 18 gram sentetik kannabinoid, 4 ecstasy hap, 4 hassas terazi ve 4 tabancayla, bunlara ait 16 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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