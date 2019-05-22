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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kokain ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin ikametlerini tespit edip, yaptıkları şafak operasyonunda 17 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kokain ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin ikametlerini tespit edip, yaptıkları şafak operasyonunda 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise gizli bölmelere saklanmış satışa hazır halde, 55 gram sentetik kannabinoid, 50 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 60 gram kokain ele geçirildi.
Operasyon neticesinde yakalanan 17 şahıstan 9’u hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veye bulundurmak suçlarından adli işlem yapılırken, A.İ.A. ve T.S. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltında tutulan, İ.Ş., U.K., H.T., K.S., C.A. ve E.E. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

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