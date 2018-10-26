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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpekleri 'Galya' ve 'Rona' ile yapılan aramada 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpekleri 'Galya' ve 'Rona' ile yapılan aramada 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu madde nakli yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Otomobil, kent girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta, narkotik köpekleri 'Galya' ve 'Rona' ile arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği aracın bagajındaki gizli bölmede, poşet içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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