HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, 5 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılana aramalarda 350 gram metamfetamin, 50 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden adliyeye çıkarılan A.E. ve D.B. tutuklanırken, gözaltına bulunan K.Y., C.Y., A.B., O.G. ve E.U. adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişmeCemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den önemli uyarı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ikinci iddianame hazırlandı
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş gelişme
Diyarbakır'da koronavirüse aldırmadılar! Sokakta halay çektiler
'Pes' dedirten görüntü! Onlarca kişi halay çekti
Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili son dakika gelişmesi!
Gözaltındaki HDP'lilerle ilgili yeni gelişme!
Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı
Koronavirüs denetimi sırasında doktora saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.