HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.  Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Bursa'nın merkez ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
CHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldiCHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Su hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldüSu hattı döşerken, toprak altında kalan işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.