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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

BURSA ve İstanbul'da, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA ve İstanbul'da, polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen diğer adreslere de operasyon düzenledi, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo 300 gram esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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