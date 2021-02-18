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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

18.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alınırken, 5 kilogram bonzai ve 4 kilogram da metamfetamin ele geçirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 5 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 160 lira ele geçirildi.Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.I., A.Ş., F.M., E.D., O.D., A.A., U.K., R.T., İ.P., D.Ş., M.U.K., S.Ö., H.S., K.D., B.T., Ö.A., M.A., Ş.K., A.B., S.İ., K.İ., S.İ., H.T., S.S.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alınırken, 5 kilogram bonzai ve 4 kilogram da metamfetamin ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 5 kilo 500 gram sentetik kannabinoid, 4 kilogram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yeşil reçeteye tabi hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 160 lira ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.I., A.Ş., F.M., E.D., O.D., A.A., U.K., R.T., İ.P., D.Ş., M.U.K., S.Ö., H.S., K.D., B.T., Ö.A., M.A., Ş.K., A.B., S.İ., K.İ., S.İ., H.T., S.S. ve A.A. isimli şahıslar ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Ç., E.D., V.Ö., N.S., M.Ö., U.D., A.Y., A.S. ve İ.Y. isimli şahıslar hakkındaki adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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