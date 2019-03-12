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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tahsin AYDIN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu sokulduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda K.T.P., İ.A., B.G. ve O.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 bin 323 captagon hap, 240 ecstacy hap, 370 gram esrar, 42 gram bonzai, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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