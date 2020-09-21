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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonu ve yol kontrolünde 4 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyon yapıldı.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonu ve yol kontrolünde 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Değirmenönü Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetim ve operasyon yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., Ç.K., O.M. ve Ü.R. yakalanarak gözaltına alındı. 274 şahsın sorgusu yapılırken, 149 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne toplam 2 bin 35 lira cezai işlem uygulandı.
Denetim ve operasyon sonucu ikamet, araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 120 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alıp emniyete getirilen şüphelilerden H.Ç., Ç.K., O.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.R. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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