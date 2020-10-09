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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 4 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin adet ectasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan, H.A., Y.A.

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 770 gram esrar, 7 bin adet ectasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan, H.A., Y.A. ve G.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece
tutuklanırken Ö.Ü.’nün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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