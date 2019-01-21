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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, 1 tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, 1 tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçen Asayiş Büro ve Narkotik ekipleri, şüphelendikleri kişileri ve araçları didik didik aradı. Aramalarda 'kesme' tabir edilen 1 tüfek ile 5 ruhsatsız silah ve mermileri, 3 gram Skank, 5 gram metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden U.Y. ve M.Ç. hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılırken, Ferit G., Mustafa B. ve Ali T. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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