Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin aracı durduruldu. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramalarda gizli bölümlere yerleştirilmiş 340 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ectasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte olduğu öğrenilen bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



