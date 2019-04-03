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Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve sahte döviz ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda C.A., G.G., Ö.B., Ö.C. ve Y.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 340 gram metamfetamin, satışa hazır halde esrar, bir miktar ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

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