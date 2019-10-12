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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., S.B., Y.H., Z.B. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu madde, 450 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bin 170 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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