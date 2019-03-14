HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnegöl ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İnegöl'ün Yeniyörük, Hacıkara, Yenice ve Orhaniye mahalleleri ile Bilecik'in Nazifpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Koçbaşı' denen balyozla kapıları kırılarak girilen evlerde 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 2 tabanca, hassas terazi, 20 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanım aparatı ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden Bahattin D. İle Serkan Ş. tutuklanırken, O.Ç., B.K. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

PARTNERToz haline getirip tüketirseniz...Toz haline getirip tüketirseniz...
Uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi tutuklandıUyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İki kişinin kaybolduğu olayla ilgili güvenlik görevlisine gözaltıİki kişinin kaybolduğu olayla ilgili güvenlik görevlisine gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.