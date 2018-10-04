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BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturuce ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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