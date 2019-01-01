HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

BURSA'da polis uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da polis uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslere baskın düzenlendi. Baskınlarda 3 şüpheli, üzerilerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalandı. Narkotik polisi, operasyonun devamında yaptığı fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2’si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerin üzerleri ile araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 351 gram esrar, 177 adet captagon tablet, 1 adet MP5 görümlü otomatik kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, A.H., M.Ş. ve S.Ç., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki otomobil yandıPark halindeki otomobil yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

00.01'de doğdu... Bakın bebeğe ne isim verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.