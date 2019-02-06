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Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 255 gram esrar ile bir miktar bonzai, metamfetamin ve ectasy hap ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 255 gram esrar ile bir miktar bonzai, metamfetamin ve ectasy hap ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, R.A., M.K., Ö.Ç., A.E. ve U.U. ile yaşı küçük F.D.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramada 2 kilo 255 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin, ectasy hap ve 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 6 gözaltı

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