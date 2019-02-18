Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 ecstasy hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve bu uyuşturucuların kentteki 'torbacılar'a dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, sabah saatlerinde önceden tespit ettikleri adrese yoğun güvenlik önlemleri altında operasyon düzenledi. Operasyonda, M.K., M.Ş., M.C., Y.A., Ş.E. ile H.K, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 kilo 150 gram metamfetamin, 993 gram esrar, 56 ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 36 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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