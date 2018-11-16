Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile bu maddelerin çoğaltılmasında kullanılan kilolarca ham madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen C.T. ve K.İ.'yi takibe aldı. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU KİLOLARCA ÇOĞALTACAKLARDI

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, bir miktar kokain ve 170 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde üretimi ve çoğaltılmasında kullanılan kilolarca ham madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden 5'i hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak'tan adli işlem yapıldı. C.T. ve K.İ. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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