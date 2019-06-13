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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 30 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 125 gram esrar ve bir miktar ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 7'i şüpheliden 4'ü hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, S.C.Y., A.A. ve M.K. isimli şüpheliler ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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