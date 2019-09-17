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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 25 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıklarını tespit ettiği 25 şüphelinin ikametlerine baskın düzenledi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 25 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıklarını tespit ettiği 25 şüphelinin ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 325 gram sentetik kannobinoid, 50 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 55 adet captagon tablet, 6 adet ectasy hap, 3 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 18’i hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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