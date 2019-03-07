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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 3'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin üzerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. İçici oldukları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, F.Ç., S.A. ve K.C.P. isimli kadınlar ile M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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