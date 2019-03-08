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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

BURSA’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli çocuk polisine teslim edildi. 1'i kadın 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak'tan adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli çocuk polisine teslim edildi. 1'i kadın 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakın takibe aldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i 18 yaşından küçük, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 5’i, haklarında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, yaşı 18'den küçük olan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ö.Y., N.O. ve U.Y. ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltıUyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı
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