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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İle Osmangazi Emniyeti Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İle Osmangazi Emniyeti Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskında 1 kilo 390 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, bir miktar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 28 şeffaf poşet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D. tutuklandı, T.G., K.Ö., M.K. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklamaBursa'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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