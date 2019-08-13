Bursa'da, uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Serdar B. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, baskın yaptıkları adreste, satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili Serdar B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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