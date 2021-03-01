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  4. Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

01.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Bursa İznik’te polis ve bekçilerin düzenlediği baskınlarda uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesinde polisler ve bekçiler 6 noktaya baskınlar düzenledi.

Bursa İznik’te polis ve bekçilerin düzenlediği baskınlarda uyuşturucu madde, silah ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesinde polisler ve bekçiler 6 noktaya baskınlar düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu madde ve aparatları ile silah ele geçirilirken, L.G., A.B., Ş.E., E.K., R.A., Y.A., E.D., O.A., O.K, M.R., S.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İçerisinde iki Afgan uyruklu M.R. ve S.S. sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.

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