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  4. Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyede

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 7’si adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, ecstasy tablet ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyede

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 7’si adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, ecstasy tablet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarından 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçiren polis, şüphelilerin bu maddeleri kim ya da kimlerden aldığını belirlemek için soruşturmayı genişletti. Polis, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, D.B., Ö.C., H.H.A., H.K., F.Ç., M.B. ve K.A.'dan satın aldığını tespit etti. 7 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan operasyonda ise 240 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, ve ecstasy tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 kişiden 5’i hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. D.B., Ö.C., H.H.A., H.K., F.Ç., M.B. ve K.A. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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