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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığı öne sürülen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İ.B, S.A, B.D, Ü.A. ve Ö.F.I. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler İ.E, O.K, E.Ö.K, H.B, H.K, D.K, M.Ş, Y.Ö. ve N.Ü'nün emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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14 gözaltı Bursa operasyon uyuşturucu

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