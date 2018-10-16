Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında, kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız ikişer pompalı tüfek ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

