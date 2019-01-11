HABER

Bursa’da uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa’da uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Karacabey ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K. (53) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.T. , A.Y. ve Ö.K. tutuklandı, E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa’da uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandıBursa’da uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

PARTNERTürk kullanıcıları yoruma boğduTürk kullanıcıları yoruma boğdu
Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildiEski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Tamir ettiği tablet patlayan tamircinin şimdi de dükkanı yandıTamir ettiği tablet patlayan tamircinin şimdi de dükkanı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.