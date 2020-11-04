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Bursa’da uyuşturucu tablet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirip narkotik köpeği desteğinde Vakıf Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sitesi’ne operasyon gerçekleştirdi.

Bursa’da uyuşturucu tablet operasyonu

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirip narkotik köpeği desteğinde Vakıf Mahallesi’ndeki Hurdacılar Sitesi’ne operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı ihbar edilen 38 yaşındaki E.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, işyerinde yapılan aramada 2 adet cam aparat, 36 paket halinde 224 adet uyuşturucu içerikli olduğu değerlendirilen tablet hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.Ö. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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