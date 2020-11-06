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Bursa’da uyuşturucu tacirlerine kaçış yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Y.Ö.

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine kaçış yok

Bursa’da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve A.M. isimli iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Burs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip yaptıkları iki kişiyi ikametlerine yaptıkları şok baskınla gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 200 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş sentetik kannabinoid, bir miktar ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan mahkemeye sevkedilen Y.Ö. ve A.M. tutuklandı.

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine kaçış yok

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