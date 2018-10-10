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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin 9 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da, polisin 9 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, şafak operasyonu yaptı. Belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın anında, şüphelilerin kaçma şüphesine karşı drone ile havada güvenlik önlemi alındı. 'Koçbaşı' ile kapıları kırarak içeriye giren polisler, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Adreslerdeki tüm odalar ve gizli bölmeler arandı. Aramalarda 250 gram bonzai ile 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

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