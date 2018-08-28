Bursa'da 'uyuşturucu ticareti' yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, Suriyeli uyruklu 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.
Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 ay süren fiziki takip ile Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ile İbrahim V.N. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 834 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 4 bin 725 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 2 kişinin, iç savaştan kaçarak önce Gaziantep'e daha sonra Bursa'ya yerleştikleri öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme
İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum