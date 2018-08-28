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Bursa'da 'uyuşturucu ticareti' yapan 2 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti  yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Bursa'da 'uyuşturucu ticareti' yapan 2 Suriyeli tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, Suriyeli uyruklu 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.
Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 2 ay süren fiziki takip ile Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, gece saatlerinde eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ile İbrahim V.N. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 834 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 4 bin 725 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 2 kişinin, iç savaştan kaçarak önce Gaziantep'e daha sonra Bursa'ya yerleştikleri öğrenildi.

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Bursa'da 'uyuşturucu ticareti' yapan 2 Suriyeli tutuklandıBursa'da 'uyuşturucu ticareti' yapan 2 Suriyeli tutuklandı

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