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  4. Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 401 uyuşturucu hap, 45 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.A. tutuklandı, G.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.C.Ö. ve Ş.T'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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