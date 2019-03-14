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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

 BURSA’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen Ö.K., G.K., E.E., Ö.A. ve H.K.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 105 gram eroin, 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, bir miktar kokain, bir miktar bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltıBursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltıBursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 kişiye gözaltı

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