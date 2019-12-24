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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

BURSA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki 2 farklı evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki 2 farklı evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis; M.T., O.K., O.A., E.A., ve E.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 440 gram metamfetamin, 520 gram bonzai, 30 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 16 bin 650 lira para ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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