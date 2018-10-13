Bursa'da uyuşturucu ticaretine gözaltı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Burhan Y. (49) gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı alınan Burhan Y.'yi bir süre takibe aldı. Takip sonucu Burhan Y.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada ibir miktar satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Burhan Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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