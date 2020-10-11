HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Bursa’da uyuşturucu ve silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri yasadışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.K.

Bursa’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri yasadışı silah ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.K. isimli bir kişinin silah üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.K.’ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır halde kurusıkıdan çevrilen 1 silah, 6 adet kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 47 adet mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Hatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktıHatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktı
Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu hava nasıl olacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Diğer Haberler
Gün ışığına çıkamayan 8 yaşındaki Salih'ten güzel haber
8 yaşındaki Salih'ten güzel haber! İlaçlar işe yaradı
İskenderun'da gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Bursa'da korona halayındaki gelin ve damada ceza
Bursa'da korona halayına ceza
11 aday yarışacak! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
11 aday yarışacak! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı
İzmir açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son deprmler)
İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktı
Hatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.